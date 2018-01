To se ve Výměně nedozvíte: Laffita přiznal, proč se skutečně přihlásil!

Ve středeční premiérové Výměně manželek uvidíme netradiční rodinu z Nižboru, kterou tvoří slavný módní návrhář Osmany Laffita (50) a jeho přítel Guy (49). Na druhé straně se seznámíme s Luckou (35), Davidem (35), dcerami Soňou (18), Lucií (6), Kristýnou (5) a syny Davidem (12), Jakubem (14), Michalem (10) a Filípkem (10 měsíců), kteří žijí v Chotusicích.

Se svým partnerem žije slavný český návrhář již 25 let. A jak sám přiznal, to je na homosexuální pár úctyhodná doma. "Život homosexuálů je jiný než heteráků. Když se život promění na monotónní, tak se rozcházejí. Proto vydrží dva tři roky a jdou od sebe,“ vysvětlil návrhář. I proto se snaží, aby jejich život nebyl nuda.

Jeho přítel Guy prozradil, že Osmany je do všeho hr a nejraději by dělal všechno – od pečení dortů až po vyrábění pneumatik. Že tedy přišel s tím, že se chce přihlásit Výměny manželek, pro něj nebylo žádné překvapení.

Snaha neupadnout do stereotypu ale nebyla jediným důvodem, proč se pár do Výměny přihlásil. "Všechno to začalo jako sranda. Říkal jsem si, že tam bude nějaký hezký frajer," svěřil se Laffita. Nakonec to ale začal brát vážně a hned po příjezdu do náhradní rodiny zjistil, že taková legrace to nebude.

Proč nakonec počítal každou vteřinu? A co pro něj bylo vůbec nejhorší? Na to se podívejte ve videu na Nova.cz!

