Tisíce lidí budou uklízet Česko. Tady se můžete přidat! MAPA

"Akce se v takovémto měřítku koná poprvé, zapojí se 150 zemí z celého světa včetně České republiky,“ sděluje mluvčí iniciativy Ukliďme Česko Radek Janoušek. V sobotu tak bude uklízet naši planetu několik set tisíc lidí napříč kontinenty.

V jarním termínu akce iniciativy Ukliďme Česko se zapojilo přes 113 000 dobrovolníků, z toho 73 500 dětí. Vysbíraly se téměř dvě tuny odpadků.

"V současné chvíli celkový počet přihlášených dobrovolníků na sobotu nemáme, ten bude znám až po skončení akce,“ říká Janoušek. Organizátoři však doufají, že účast bude minimálně stejně velká, ne-li větší.

Úklidy probíhají na 450 místech v celé České republice.

Zdroj: uklidmecesko.cz

"Neuklízí se zdaleka jenom lesy, dobrovolníci dělaí pořádek také kolem řek, ve městech, kolem frekventovaných cyklostezek. A sbírá se zkrátka vše, co do přírody nepatří,“ komentuje Janoušek.

Lidé se snaží odstranit nejen jednotlivě pohozené odpadky, ale i černé skládky, které můžou být pro okolní přírodu velmi nebezpečné, jelikož z nich mohou unikat škodlivé láky, a to jak do půdy, tak i do ovzduší a vod.