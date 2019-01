První snímky obřího asteroidu Bennu! Může zničit naši planetu

NASA zveřejnila unikátní snímky obřího asteroidu Bennu, který se může Zemi stát osudným. K naší planetě by měl dorazit v roce 2135 a pokud ji zasáhne, může zničit veškerý život na ní.

Ostře sledovaný asteroid Bennu, kterému se přezdívá "apokalyptický asteroid", odborníky překvapil svým neobvyklým půvabem. Před několika dny sonda OSIRIS-Rex, která kolem něj obíhá, poslala na Zemi sérii detailních snímků pořízených ze vzdálenosti zhruba jednoho a půl kilometru.

NASA některé ze snímků zveřejnila a jsou opravdu úchvatné. Úkolem sondy OSIRIS-Rex je především monitorovat trasu obřího asteroidu, který měří zhruba půl kilometru a váží 79 milionů tun.

Vědci mu věnují obzvlášť velkou pozornost, protože je tu poměrně vysoká šance, že se mu Země dostane do cesty. Jejich srážka by mohla mít pro život na naší planetě fatální následky. Bennu by měl dorazit k Zemi v roce 2135.

Už dlouhé roky proto odborníci pracují na způsobech, jak asteroid v případě nutnosti vychýlit z jeho dráhy. Jednou z možností je vypálení rakety s jadernou hlavicí přímo na asteroid.

Podle vědců Bennu může obsahovat chemické látky, které jsou základním stavebním kamenem života na Zemi. Pokud by se tato teorie potvrdila, mohl by to být jeden z důkazů, že asteroidy kdysi dávno nastartovaly vývoj živých organismů na Zemi.