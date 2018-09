Ušetřete v rodinném rozpočtu tisíce měsíčně

Uhlídat rodinný rozpočet není rozhodně nic jednoduchého. Zatímco výdaje se zdají být nekonečné, příjmy do rodinné kasy plynou pomalu a ušetřit na jakoukoli větší investici do domácnosti, či pouze bez problémů vyjít, se může někdy zdát nemožné. Radka Černá se Sberbank radí několik jednoduchých rad, jak situaci změnit.





Platby za vodu, plyn, elektřinu a další odvody energií tvoří pravidelně každý měsíc značnou část rodinných rozpočtů většiny z nás. Často přitom právě zde je velký prostor pro ušetření na běžných výdajích – nemalý počet domácností totiž na energiích platí více, než by bylo nutné. V první řadě je dobré se zaměřit na všechny pravidelné platby – např. projít své smlouvy o dodávkách energií a ověřit, zda na trhu není dodavatel, který by mohl nabídnout výhodnější podmínky. Vhodné je i dodržovat nějaká základní pravidla pro šetření energiemi. Prověřit bychom měli taky pravidelné platby pojišťovnám, mobilním operátorům, poskytovatelům internetového připojení nebo i poplatky bankám za různé služby. Ušetření několika relativně malých měsíčních částek dokáže ročně značně vylepšit hospodaření. V ideálním případě je dobré udělat si seznam všech pravidelných plateb a podrobně si projít všechny možnosti, kde a jak ušetřit.Rada, která může znít banálně, ale kvůli jejímu nedodržování platí každý měsíc mnoho českých rodin zbytečně, někdy až tisíce korun navíc zní: plaťte včas. Při promeškání stanoveného termínu při platbě účtu za telefon, energie či například pokuty se částka k úhradě rychle zvyšuje. Jen pár dní navíc může znamenat stovky korun k úhradě a měsíční zpoždění může dlužnou částku velmi prodražit. „V dodržování včasnosti plateb pomůže pečlivé plánování měsíčního rozpočtu. Používat doporučujeme i internetové bankovnictví , které vám přehledně ukáže, na co a jak často vydáváte své rodinné finance,“ doporučuje Radka Černá ze Sberbank.I když se používání internetových srovnávačů při nakupování a hledání nejvýhodnější nabídky výrazně rozšířilo, stále zde lze najít rezervy. Zejména při nákupu dražších věcí je třeba porovnat ceny. Samozřejmě, že nelze vždy otrocky aplikovat pravidlo, že nejlevnější nabídka je nejvýhodnější, ale je třeba si vždy udělat alespoň základní srovnání.Nemusí se přitom jednat ani o přímo fyzické nákupy, pomocí internetových srovnávačů můžete v současné době například snadno najít i nejvýhodnější pojištění nebo nejlepší bankovní produkt jako je hypotéka nebo půjčka „Pokud splácíte půjčku, rozhodně si prověřte, jestli není možné ji refinancovat nebo sloučit více půjček do jedné levnější,“ doporučuje Radka Černá ze Sberbank. Dnes je běžné slučovat dohromady různé půjčky blízkých rodinných příslušníků. Ať už se jedná o bankovní nebo nebankovní půjčky, splátky kontokorentů nebo různých karet. Sloučení půjček může ročně ulevit domácímu rozpočtu o značnou částku. Srovnání a sjednání půjček funguje také online, k lepšímu úroku se můžete proklikat během pár minut.