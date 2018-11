Uštkla ho zmije, teď chovatel hadů promluvil. Sousedi mají strach

Známý herpetolog, který byl v sobotu večer převezen ve vážném stavu do nemocnice po uštknutí prudce jedovatou zmijí růžkatou, byl propuštěn do domácího léčení.

Had ho prý neuštknul poprvé a někteří sousedé mají z jeho nebezpečného koníčku strach.

Jiří Haleš se prý zajímá o plazy už od dětství. Jen ve svém bytě mívá běžně i sedm hadů. Tento koníček se mu ale stal v sobotu málem osudným, když ho uštkl nejjedovatější evropský had.

"To byla zmijička, kterou jsem měl asi pět let, děti si s ní hráli, bylo to zvíře krotké, domácké. Akorát si mě zřejmě spletla s myší a vyrazila na mě omylem," myslí si Jiří Haleš.

Jenže tenhle omyl chovateli zastavil dýchání. Sanitku přivolali blízcí, kteří byli zrovna u herpetologa na návštěvě. Dál si prý nic nepamatuje.

I když je Jiří Haleš registrovaným chovatelem, někteří sousedé z jeho koníčku příliš nadšení nejsou. Jeden z nich se například svěřil, že jednou v noci objevil hada na chodbě domu a volal policii.

Podle policie se chovatel ovšem nedopustil žádného protiprávního jednání. Další zhruba desítku hadů má pan Haleš tady v ekocentru v Ďáblicích.

Kontakt s nebezpečnými zvířaty je pro něj naprosto přirozený. Sám Haleš přitom přiznává, že nešlo o první uštknutí, a možná ani poslední.