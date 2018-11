Útok v Melbourne. Muž pobodal tři lidi, policie ho zastřelila. VIDEO

Útočník řádil na ulici Bourke Street v centru Melbourne. Svědci vypověděli, že slyšeli explozi. Jedno z aut začalo hořet. Oznámení o zapáleném autě bylo první, které policisté přijali. Když ale dorazili na místo, napadl je muž, který předtím pobodal tři další lidi.

"Jak vystoupili z auta, byli napadeni mužem, který se oháněl nožem a ohrožoval je," uvedl na tiskové konferenci policejní velitel David Clayton. "Mezitím kolemjdoucí křičeli, že jsou tam pobodaní lidé," dodal.

Policejní hlídce se nic nestalo. Jeden z policistů střelil útočníka do hrudníku. Ve vážném stavu jej do nemocnice přepravili záchranáři. Muž později na následky střelných zranění zemřel.



VIDEO: Muž ohrožoval nožem policisty, ty ho zastřelili:

Scary footage from Melbourne CBD. Stay safe if in the area. Thankful for @VictoriaPolice.pic.twitter.com/WtCAqx0awI