V Česku se poprvé objevila obří klíšťata! Jsou 5x větší než ta naše

Jižní Morava, severní a východní Čechy - tři lokality, kde se objevilo nebezpečné klíště Hyalomma marginatum. Vědce z Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně na ně upozornili sami lidé. Tato klíšťata jsou pětkrát větší než klasická klíšťata, mohou dorůstat až dvou centimetrů a poznáte je díky jejich pruhovaným nohám.

Hyalomma marginatum přenáší virové onemocnění, a to boreliózu, encefalitidu a konžskou horečku, která je doprovázena bolestí hlavy, zvracením, bolestím zad i paží. Dále se může také objevit zarudlý obličej, překrvené spojivky nebo krvácení z plic.

"Je to klíště, které je běžné v jižní Evropě, teď se ale z nějakých důvodů nachází trochu severněji. Veřejnost reaguje na to, co se děje v médiích, a klíšťat si víc všímá. Už dříve bylo známo, že je toto klíště přenášeno stěhovavými ptáky. Princip je takový, že ptáci letí někde z Afriky, v jižní Evropě se zastaví, tam na ně klíště nastoupí, přiletí sem a ono zase vystoupí. Není to tak, že by se sem klíště rozšířilo," vysvětlil David Modrý, jeden z iniciátorů projektu Najdi pijáka.

Zdroj: europa.eu Klíště rodu Hyalomma

V rámci projektu vědci vyzývají veřejnost, aby jim pomohla zmapovat výskyt pijáka lužního, který přenáší nebezpečnou psí nemoc babeziózu. Během několika měsíců díky lidem získali vědci okolo stovky nálezů, nejčastěji se piják vyskytuje na jižní Moravě. A mezi nalezenými klíšťaty byly také tropické druhy.

"Kromě hledaných pijáků se českým “lovcům klíšťat” podařilo opakovaně odhalit výskyt jihoevropského klíštete Hyalomma marginatum, jehož nálezy v sousedním Německu rozvířila média před několika týdny," píše se na webu najdipijaka.cz.

V místech, kde se toto obří klíště běžně vyskytuje, nemoci přenáší. Ale riziko, že by jedno klíště, které do Česka přinese pták z jižní Evropy, způsobilo u nás nějakou lidskou infekci, je podle Modrého zanedbatelné. "Tato klíšťata navíc typicky sají na velkých zvířatech. Všechny tři nálezy v Česku jsou z koní. Nemáme jediný důkaz pro to, že by se tady klíště mělo rozšířit. Z koně odpadne a v zimě zmrzne," dodal Modrý.

Piják představuje podle vědce daleko větší riziko. "Pro lidi je nebezpečný zanedbatelně, je významný tím, že přenáší psí babeziózu. S rozšířením pijáka hrozí velké riziko rozšíření nemoci. Nenasátí dospělci dosahují velikosti 5 mm. Typickým znakem je pestrý štítek, obvykle zbarvený v odstínech hnědočervené s typickou bílou kresbou. U samců kryje štítek celé tělo, u samic jen přední část. U nasátých samic se štítek nezvětšuje a v poměru k velikosti těla je potom méně zřetelný.

Nejvíc klíšťat nakažených encefalitidou je v Česku. Podívejte se na reportáž:

NEPŘEHLÉDNĚTE:



VZÁCNÝ PŘÍPAD: Holčičku (†2) kouslo klíště a za týden zemřela! O této nemoci ví málokdo