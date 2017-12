V domě u Josefa Rychtáře musela opět zasahovat policie!

U vily bylo pořádně dusno, padaly výhrůžky i ostrá slova. "Dnes vyjížděli policisté do Říčan, kvůli dlouhotrvajícím sporům a to ohledně toho, že se osoby navzájem nepouštěly do nemovitosti," přiblížila jádro sporu policejní mluvčí Michaela Rychterová.

V domě ale bydlí i další muž, který má zřejmě smlouvu s Rychtářovou exmanželkou a dnes se tam nemohl dostat. A mezi oběma kohouty to pořádně jiskří. Agresivní chování střídal smích a ironie.

Za poslední měsíc přitom na stejné místo vyjížděli policisté už více než desetkrát.

Za vším prý stojí majetkové spory. Rychtář stále vlastní malý podíl ve vile. Kvůli exekuci o něj může přijít, stále tam ovšem bydlí. Stejně tak tam žije i další muž - zřejmě nájemce. Rychtář pravděpodobně neplatil za energie a tak ho jeho exmanželka nechala odpojit od elektřiny a plynu. On si ale udělal smlouvu s jinou energetickou firmou a přípojku si pojistil zámky.

Dům má podle katastru tři majitele. Jedním z nich je právě exmanželka Rychtáře Darina Nová. Rychtář chce od ní vyplatit podíl, který podle něj přesahuje dva miliony korun.