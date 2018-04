Afrika se láme! Obří trhlina rozdírá kontinent na dvě části

Po velmi prudkých deštích se ve Velké příkopové propadlině, kterou vytvořilo vrásnění a separace afrického kontinentu a arabské tektonické desky, objevila několikakilometrová propadlina, která navíc neustále roste, upozorňuje BBC.

Trhlina se otevřela během března, do hloubky i šířky má podle BBC místy více než patnáct metrů. Prasklina protnula hlavní dopravní tepnu v Keni. Dálnice se celí propadla.

Podle geologa Davida Abedeho byla trhlina pravděpodobně zaplněna prachem z blízkého stratovulkánu Longonot. Několikadenní deště pak prach odplavily a odhalily trhlinu, která se zde tvoří.

So this will happen in the next 50M yrs. Can't wait pic.twitter.com/g2uogxK9or