Válka Dary a Rytmuse nabírá na obrátkách! Zapojil se i její ex

Zpěvákovi kapely Wohnout Matěji Homolovi se nelíbí, že Dara do své "války" s Rytmusem zatáhla jejich dceru Lauru. Zpěvačka zveřejnila v pondělí na instagramu fotku, na které vypadají s Patrikem a Lolou, jak se dceři říká, jako šťastná rodinka.

"Kriste, až jednou Laura promluví, tak to bude fičák," prohlásil Homola podle portálu extra.cz. Dara prý podle něj používá fotky jejich dcery, aby Patrika citově vydírala. S tím souhlasí i samotný Rytmus, který to zmínil i ve vzkazu pro Rolins.

"Na co ta fotka s malou Lolou? Jaký je cíl? Proč to hraní na city osamělým mámám? Vždyť si žijme naše krásné životy a neřešme něco, co už není. Přeju ti novou lásku a klid," napsal v tvrdém příspěvku na instagramu Vrbovský.

Zároveň Rytmus zdůraznil, že od jejich rozchodu uběhlo už devět měsíců. "Daro, na co je to dobré? Moc tě prosím, nech nás už žít s Jasminou naši lásku. Rozešli jsme se v lednu a už je říjen. Dopřej nám štěstí, jako ho přejeme i my tobě a nevracej se do minulosti," uvedl.

Rapper reagoval na Dařino vyjádření k 8. říjnu, kdy měli jako pár výročí. Rytmus pro ni dokonce složil stejnojmennou písničku, ve které se vyznával ze své lásky. Nedávno ji ale smazal ze svého profilu na Youtube, stejně jako společné fotky s bývalkou na všech sociálních sítích.

"Je to vlastně dalším důkazem, jak moc jsou lidé odlišní už v těch základních, životních principech. Pokud bych popřela minulost, svoje emoce, lásky, popřu sebe a každé slovo, které jsem kdy vypustila z pusy. (...) Patrika mám, odhlédnouc od všeho, stále ráda," svěřila se Rolins.





Celé vyjádření Dary Rolins: