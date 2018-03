Válka v Sýrii trvá! Člen NATO bombarduje Afrín. Západ mlčí

Turecko jen před několika dny vpadlo do kurdského Afrínu a bombarduje zde nejen kurdské milice, ale především civilisty. Turecký prezident Erdogan se netají tím, že Afrínem jeho boje nekončí. Zatímco Turecko, které je mimochodem členem NATO, Afrín nemilosrdně ničí, zbytek světa situaci přehlíží. Proti tomu se začínají ozývat novináři ze západních zemí, kteří situaci na místě bedlivě sledují a dokumentují. Ti zároveň apelují na autority, aby násilí v zemi zastavily.

Turci mají obrovskou převahu především díky letectvu. K bombardování využívají nejen letadla, ale také drony. K pozemnímu boji podle svědectví českých reportérů skoro vůbec nedochází.

Afrín je obklíčen tureckou armádou a milicemi FSA (Svobodná syrská armáda, jedna z hlavních opozičních syrských sil). Uvízlo zde desetitisíce civilistů, kteří se už nemohou dostat pryč a marně čekají na pomoc ruských nebo amerických vojáků.

Z města na poslední chvíli uprchla i česká dokumentaristka Jana Andert, která hrůzy popsala pro Český rozhlas. "Strávila jsem v Afrínu asi 13 dní, tři dny jsem strávila ve městě Džindáris, které je na jihozápadě provincie Afrín. Ve chvíli, kdy jsem tam byla, tak tam byla první linie a město bombardovali dennodenně," popsala situaci.

"Bylo to peklo. Jednu noc začali bombardovat v sedm večer a skončili v sedm ráno, a to bombardovali každých pět minut. Bylo to naprosto šílené. Neustále tam lítaly drony a každý pohyb, který zaznamenaly, okamžitě bombardovaly," doplnila s tím, že ve městě není vidět jediného vojáka, schovávají se mezi civilisty. Obyvatelé Afrínu se prý divili, proč jim nepřišlo na pomoc Rusko nebo USA.

Koncem ledna spustilo Turecko operaci s názvem Olivová ratolest. Cílem bylo údajně zničení kurdských milic YPG a YPJ, které Turecko považuje za teroristické. Politická strana PKK, na kterou jsou milice napojeny, je zodpovědná za četné teroristické útoky v Turecku, tyto milice však nikoliv. Stejné milice mimo jiné nedávno porazily IS ve městě Kobani. Ti samí lidé, kteří porazili teroristy, tedy nyní umírají pod záplavou tureckých bomb. Podle Turecka operace navíc nemá mít dopad na civilisty.

Čísla však hovoří jinak. "Zahynulo 227 civilistů, z toho 32 dětí. Počet raněných je 651 včetně 87 dětí. Toto jsou oficiální čísla z nemocnice v Afrínu ze dne 7. března 2018. Konečné číslo je ale jistě vyšší, neboť mnoho obětí zůstalo pod troskami bombardovaných budov," uvedla ve svém článku novinářka Markéta Kutilová, která se dlouhodobě zabývá válkou na Blízkém východě.

Afrín byl paradoxně doposud nejbezpečnějším místem v zemi. Není však prvním místem, které Turecko ovládlo. O celé situaci západní média příliš neinformují a nevěnuje se jí pozornost ani při zasedání NATO.

Ve věci turecké vojenské agrese na severu Sýrie byl poslán i otevřeným dopis představitelům ČR, včetně prezidenta republiky Zemana. Dopis je spojen s peticí a žádá o to, aby se zástupci ČR pokusili zastavit násilí páchané na civilistech členskou zemí NATO. Dopis i petice jsou uveřejněny ZDE.