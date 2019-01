Ve jménu Islámského státu! Egypťan prý chystal útok v Česku

Jmenuje se Mustafa, do Česka se přestěhoval před osmi lety a podle policie je prvním člověkem souzeným za to, že tady chtěl vraždit ve jménu Islámského státu. Podle obžaloby plánoval smrt svojí bývalé partnerky a chtěl u toho zabít co nejvíc lidí.



Svědci tvrdí, že je žádal o pistole a hledal člověka, který mu vyrobí výbušnou vestu. Televizi Nova to exkluzivně potvrdil hlavní svědek případu. “Kdyby přišli policajti, tak jich chtěl zabít co nejvíc, aby zemřel jako svatý voják islámského státu, aby zemřel pro Boha,“ popsal.



Policie ale egyptského radikála začala odposlouchávat a díky tomu se podařilo jeho plán na poslední chvíli zastavit. Podrobnosti připravujeme do večerních televizních novin.