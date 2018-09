Ve špatnou dobu na špatném místě. Myslivce postřelil kolega

V úterý utrpěl těžká zranění myslivec na Táborsku, když ho při lovu střelil do zad jeden z kolegů. Vrtulník ho převezl do motolské nemocnice v Praze. Soud může poslat střelce až na čtyři roky do vězení.

Zřejmě ve špatnou dobu na špatném místě byl jeden z myslivců, kterého zasáhla střela v lese nedaleko pole, kde se pohybovalo několik jeho kolegů.

"Včera v odpoledních hodinách došlo u obce Oldřichov na Táborsku při odlovu zvěře k postřelení jednoho z účastněných myslivců, ten utrpěl těžká zranění," potvrdila mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová.

Vrtulník ho musel transportovat do motolské nemocnice v Praze. Jeho stav byl velmi vážný. Střelec muže zasáhl do zad a to do oblasti ledvin. Výstřel měl vyjít z kulovnice.

Policisté včera odpoledne až do pozdních večerních hodin sbírali na místě stopy. Kriminalisté podle informací televize Nova zatím neví, kdo přesně střílel.

Táborští kriminalisté případ šetří jako podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.