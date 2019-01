Vědci varují: Konec světa je blíž, než si myslíme! Takhle zanikne

Ručičky symbolických hodin, které ukazují čas do konce světa, zůstaly na stejném místě jako loni. Do zničení zbývají lidské civilizaci pomyslné dvě minuty. Hodiny každoročně odhalují vědci, kteří zvažují všechny možné hrozby.

Vědci z organizace Bulletin of Atomic Scientists, kteří hodiny spravují, ponechali ručičky na děsivých dvou minutách do zničení světa, informoval portál The Sun. Naposledy byla civilizace tak blízko konci za Studené války v roce 1953, kdy došlo k prvnímu testu vodíkové bomby.

Za největší aktuální hrozby považují akademici už několikátý rok po sobě změny klimatu a jaderný konflikt. Právě k němu jsme podle vědců blíže, než si myslíme. Napětí se v uplynulém roce vystupňovalo především mezi USA a Evropou na jedné straně a Ruskem a Čínou na druhé.

Americký prezident Donald Trump totiž pohrozil odstoupením USA od Smlouvy o likvidaci raket. Ruský prezident Vladimir Putin reagoval výhrůžkou, že v případě rozmístění amerických základen po Evropě bude Moskva na jednotlivé státy nemilosrdně útočit.

"Svět vstoupil do etapy, která se dá označit za 'nově abnormální'. Je to neudržitelné a znepokojující. Vypadá to, že normalizuje velmi nebezpečný svět, co se týče hrozby nukleární války a klimatických změn. Je to příliš výbušné a nebezpečné, abychom to mohli přijmout," uvedla prezidentka Bulletinu Rachel Bronsonová.

Experti z Bulletinu každoročně rozhodují o tom, zda uplynulý rok posunul lidstvo blíže vyhlazení, či naopak podmínky na planetě zlepšil. Čím blíže jsou ručičky dvanácté hodině, tím pravděpodobnější je pomyslná apokalypsa, ať už ji způsobí cokoliv.