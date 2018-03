Včelaři se bojí! Krok ministerstva prý může ohrozit včelstva v Česku

Digitalizace evidence se plánovala mnoho let a byla velmi potřebná. Podnětem pro změnu byli sami farmáři a chovatelé včel, kteří vyžadovali aktualizovaný přehled o včelstvech v dané krajině a kontaktní údaje včelařů. Důvodem bylo zamezení otrav včel při aplikaci postřiků.

"Zemědělci mají povinnost kontaktovat včelaře, kteří mají umístěné včely v lokalitě, kde se bude postřik aplikovat. Pokud bude farmář provádět postřik na konkrétním poli, zjistí v registru zemědělské půdy, jaký včelař tam má umístěné včelstvo a musí ho upozornit na chystaný postřik," uvedla Helena Šindlerová z tiskového oddělení Ministerstva zemědělství.

Doplnila také, že kontaktní údaje včelařů jsou uveřejněny ve všech registrech zemědělské půdy LPIS (interní, veřejný a Portál farmáře), aby byly pro zemědělce dostupné.

"Jde především o zjednodušení procesu. Doposud to fungovalo tak, že pokud zemědělci potřebovali včelaře kontaktovat, museli fyzicky zajít na daný úřad, kde byly v papírové podobě vedeny evidence. A poté písemně požádat o souhlas chovatele.Takhle to fungovalo zhruba od padesátých let a sami zemědělci volali po změně v podobě přehlednější evidence," uvedla předsedkyně sekretariátu Českého svazu včelařů Jarmila Machová.

Ta zároveň upozornila na to, že svaz apeloval, aby byl seznam přístupný pouze pro zemědělce, ne veřejně. To se však nepodařilo. Podrobnosti o elektronickém systému si můžete přečíst ZDE.

"Jde o to, že dané postřiky nepoužívají jen zemědělci, ale také například České dráhy, města, obce, soukromníci atd. Proto je seznam přístupný veřejnosti. My jsme proti tomu protestovali a apelovali na to, aby Ministerstvo zemědělství přišlo s alternativou, kdy by seznam nemusel být úplně veřejný. Asi se jim to však nepodařilo a my s tím v tuto chvíli nic neuděláme," doplnila Machová.

"Toto zveřejnění je podle nich pravděpodobně v souladu se zákonem," napsal nám rozhořčeně včelař Gustav z Břeclavi. A není jediný, kdo s tím má problém.

"Samozřejmě, že jim to vadí, oni se bojí, máme jedny z nejlepších a nejzdravějších včelstev v Evropě a často proto dochází ke krádežím. Včelaři mají pocit, že by veřejné registry mohly zlodějům usnadnit práci," objasnila rozhořčení včelařů Machová.

Přesto, že se to některým včelařům nemusí líbit, Ministerstvo zemědělství si počínalo v souladu s legislativou. "O porušení ochrany osobních údajů se v tomto případě nejedná," potvrdila Šindlerová s tím, že původní způsob evidence byl úplně zrušen, protože nebyl dostatečně efektivní.