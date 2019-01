Pokus o útěk z vězení v Ostravě! Vězni díru ve zdi zakryli věšákem

Ani pevné mříže v oknech a nedobytné dveře zřejmě nezastavily vězně, kteří si doslova postavili hlavu proti zdi. Podle informací TV Nova si chtěli prokopat z budovy ostravské vazební věznice tunel, aby se pak otvorem mohli dostat ven na svobodu.

"Na jedné zdi bylo nalezeno narušení zdiva, které ovšem neumožňovalo osobám opustit zdi věznice," popsala mluvčí ostravské vazební věznice Marcela Kvapilová.

Zatím není jasné, jak dlouho a čím mohli otvor ve zdi vyrobit. Vězeňskou stráž nejspíš obelstili věšákem, který díru zakrýval. "Kontroly cel jsou pravidelné," dodává mluvčí.

Při jedné z kontrol ale vězni čekající na svůj trest nebyli opatrní a jejich úmysl uprchnout odhalila stráž. Místo svobody je tak čeká další trest.

"K objasnění události jsme zahájili řízení pro trestné činy poškození cizí věci a maření rozhodnutí úřední osoby," uvedla policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Pokud by se vězňům podařilo uprchnout, je otázka, jak dlouho by trvalo, než by si jich někdo všiml. Budovu věznice střeží desítky kamer. Byli by nejspíš první, kterým se u nás tímto způsobem podařilo z vězení utéct.

Možná se inspirovali v zahraničí. V roce 2015 se podařilo uprchnout mexickému drogovému bossovi z nejpřísněji střežené věznice na světě. Choakín Guzmán přezdívaný Prcek si prokopal tunel ven dokonce ve sprše.

V Česku je nejznámější útěk na doživotí odsouzeného Jiřího Kajínka. Tomu se podařilo dostat z přísně hlídané věznice na Mírově.