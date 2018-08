Vojenské manévry s Jižní Koreou jsou zbytečné, má jasno Trump

Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že momentálně nevidí důvod, proč by USA měly utrácet peníze za vojenská cvičení s jihokorejskou armádou. A dodal, že za špatné vztahy mezi jeho zemí a KLDR může Čína.

Jedním dechem doplnil, že má dobré vztahy se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, s nímž se nedávno osobně setkal na historickém summitu.

Jenže aktuálně to vypadá, že vedení KLDR to vidí jinak. Před několika dny totiž vyšel ve státním tisku velmi ostrý komentář, jehož autor Američany obvinil, že sice jednají s úsměvem, ale přitom tajně chystají invazi do Severní Koreje.

"KLDR je pod obrovským tlakem Pekingu, se kterým vedeme obchodní válku. Jsme si vědomi toho, že Čína posílá do KLDR spoustu pomoci, například peníze, palivo či hnojiva," uvedl Trump na twitteru.

Domnívá se ale, že se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem má vřelý vztah. "V tuto chvíli není žádný důvod vydávat velké sumy peněz za společné vojenské manévry amerických a jihokorejských vojáků," dodal americký prezident.

Zároveň ovšem podle CNN napsal, že vojenská cvičení může kdykoli obnovit a pokud se k tomu rozhodne, budou prý manévry větší než kdy dřív.