Všimli jste si? Toníka v Ordinaci hraje jiný herec. Víme proč!

Do Ordinace vstupoval Lukáš Hrabák, původní představitel malého Toníka, jako čtyřletý kluk. Teď ale dospěl do věku, kdy si už chce o svém životě rozhodovat sám. Herecká kariéra ho příliš neláká a chce se raději věnovat sportu.

"Studuje sportovní školu a chce být sportovec. To musíme ctít. Byl ale velmi statečný. Abychom ho nebrali ze školy, točili jsme s ním hlavně o víkendech. A to znamenalo, že šel brzy ráno na trénink, pak přijel točit k nám a pak šel zase na trénink nebo na zápas. Pro něj i pro jeho rodinu to bylo složité. Toníka jsme ale pro tuto sezónu nemohli postrádat, a tak jsme jej museli přeobsadit a snažili jsme se najít kluka, který by byl původnímu Toníkovi co nejvíce podobný, a nebylo to jednoduché," vysvětlila pro Nova.cz kreativní producentka seriálu Simona Matásková.





Nově tak v roli Tondy budou diváci vídat dvanáctiletého Tomáše Petráka. Ten už si v Ordinaci dokonce jednou zahrál. Loni si v jedné epizodě střihnul roli pacienta Robina. A protože se tvůrcům spolupráce líbila, dali mu šanci i tentokrát - a to v mnohem větší roli.

