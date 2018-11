Výbuch v zákulisí Tváře! Produkce musela zastavit natáčení

Celé jedno desetiletí uteklo od chvíle, kdy diváci seriálu Ordinace v růžové zahradě sledovali osud seriálové postavy Ondřeje Sokola. Už dnes večer se herec a moderátor do slavné kamenické nemocnice vrátí. A to za dramatických okolností...

Nejprve autonehoda, pak děsivý výbuch v zákulisí natáčení show Tvoje tvář má známý hlas. To jsou okolnosti, za kterých se Ondřej Sokol dnes večer objeví v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. "V tomto díle nemám nic společného s Prokopem Hrubým, kterého jsem v Ordinaci hrál. Dokonce se ani nepotkám s žádným doktorem, se kterým jsem byl tehdy v kontaktu. Je to odvážný počin a myslím, že vznikl proto, že mě scénáristé chtěli vidět trpět a plakat,“ vtipkuje Ondřej Sokol, který v Ordinaci ztvární sám sebe.

Propojení projektů Tvoje tvář má známý hlas a Ordinace v růžové zahradě 2 se nabízelo. "Přemýšlela jsem o tom už během předchozích řad Tváře, ale bylo potřeba v Ordinaci dobře vymyslet linku,“ popisuje kreativní producentka obou projektů Simona Matásková s tím, že tvůrci seriálu vytvořili příběh, který by mohl být skutečný. Vojta (Ivan Lupták), Bibi (Marika Šoposká), Inna (Zuzana Stavná) a Marek (Štěpán Benoni) se díky Ondřejovi Sokolovi dostanou na natáčení show Tvoje tvář má známý hlas. Tam ale dojde k nehodě, výbuchu elektriky a mnohačetným zraněním lidí v zákulisí. "Tato situace je reálná. Během natáčení Tváře se pokaždé modlím, aby se něco nestalo. Jsou tu nebezpečné prvky, zkoušíme věci, při kterých jdeme za hranice možností a normálnosti, je tu elektrika, ohně, náročná stavba a jen díky tomu, že na projektu pracují profíci, se nám zatím nikomu nic nestalo,“ klepe na zuby producentka.

Kvůli tomuto dílu bylo v ateliéru Tváře nebývale rušno. Propojit se tam totiž musely dvě produkce. "Když sem naběhla Ordinace, zastavilo se natáčení Tváře, štáb byl najednou padesátičlenný a navzájem si pomáhali. To bylo zajímavé sledovat,“ vypráví Matásková s tím, díky natáčení obou projektů bylo zahájeno v šest ráno a pokračovalo do jedné hodiny v noci.

Natáčení v ateliéru Tváře byl pro seriálové záchranáře zábavou. "Zpočátku mě ten scénář překvapil, nečekala jsem to, ale dnes, když jsem to tady viděla, mi to přišlo jako super nápad, protože tohle se v reálu může stát,“ popsala Marika Šoposká. "Byla to akční scéna, zachraňovali jsme popálené lidi zasažené proudem. Ale užili jsme si i legraci. Máme ve Tváři kolegy a kamarády. Bob a Míša jsou odvážní, že do toho šli a ještě zvládají točit Ordinaci. Já nevím, jestli bych v sobě tu odvahu našel. Rád zpívám a jsem šťastný, když zpívám, ale myslím si, že lidé, kteří mě slyší zpívat, šťastní nejsou,“ směje se Ivan Lupták.





Výsledek uvidí diváci dnes ve 20:20 na Nově!