Pornohvězda vyzkoušela "hotel" se silikonovými pannami! VIDEO

V centru Prahy se minulý týden otevřel podnik, který nemá v Čechách obdoby. Pokud jste zadaní a trápí vás nedostatek sexu, možná je tohle to pravé pro vás. V Naughty harbor si totiž užijete sex se silikonovými pannami a podle provozovatelů podniku tohle na rozdíl od živé ženy není nevěra.

Podnik je diskrétní a lze se do něj objednat buď telefonicky, nebo přes registrační formulář. V daný den ráno dorazí SMS, kterou je nutné do tří hodin potvrdit slovem ANO a je to. Pak už stačí přijít na zadanou adresu. Ceduli nebo zvonek s názvem podniku byste ale hledali marně, diskrétnost tu hraje prim. No a co už se pak děje za zavřenými dveřmi, to je na fantazii zákazníka.

Celkem má zákazník na výběr ze tří pan, drobné zrzky Rebeccy, tvarově plnější Yasminy a tento týden nově přibyla blondýna, která zatím nemá jméno. Právě tu jsme si exkluzivně jako první vyzkoušeli.

"Na omak ideální. Tyhle panny jsou dělané ze speciálního silikonu, takže se snaží co nejvíce se přiblížit kůži a zároveň je s nimi možné hýbat. Jediné co, tak ty klouby ještě pořádně nejsou rozjeté, takže pánové, musíte zapracovat," hodnotí plastovou blondýnu po prvním seznámení Tarra White.

Půl hodina s jednou z dam přijde na 1200 korun a hodinové hrátky stojí 1900 korun. Po příchodu do pokoje jsou na stole připraveny veškeré propriety, které člověk k sexu potřebuje. "Zároveň máte jistotu, že v tomto pokojíčku vždy budete sami, stejně jako v celém objektu. Takže nebudete poslouchat Lojzu odvedle. Co je ještě skvělé, že hned vedle v pokojíčku s touhle princeznou máte koupelnu," dodává Tarra.

Zároveň ale přiznává, že tento zážitek není vhodný pro ženy, a to především kvůli vysoké váze panen: "Je tedy lepší, když si to nastavíte a potom se uspokojíte, protože dělat to v průběhu sexu je opravdu gymnastika."



Majitelé nám prozradili, že se v brzké době chystají nabídku rozšiřovat o další panny i panáky mužského pohlaví, takže na své by si měli přijít už opravdu všichni. Kromě toho přibyde i další sortiment jako jsou pouta nebo bičíky.