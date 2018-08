Zahřmělo, pak přišly otřesy! Chorvatsko probudilo zemětřesení

"V 5:33 přišlo nejsilnější. Třásla se mi postel, slyšel jsem zrcadlo na stěně, znělo to jako hromy. V 5:51 přišlo další, tentokrát se mi jen třásla postel, zrcadlo a okna ne," popisuje ranní horor svědek z chorvatského Kninu na portálu Evropského středozemního seizmologického centra (EMSC).

Epicentrum zemětřesení se nacházelo asi 19 kilometrů západně od města Glamoč v Bosně a Hercegovině a 60 kilometrů od chorvatského Splitu. Nejsilnější otřes dosáhl síly 4,6 stupňů Richterovy škály.

Podle portálu Total-croatia-news skončila některá menší města po zemětřesení bez proudu, nejsou hlášena žádná zranění.

