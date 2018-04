"Simona měla radši psa než děti," říká Richard! Tohle jí vzkazuje

Ve středeční premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu z obce Šošůvka, kterou tvoří Zdenka (41), Richard (38), syn David (3) a dcera Lili (8). Na druhé straně jsme se seznámili se Simonou (27), Jiřím (38) a synem Dominikem (5), kteří žijí v Ústí nad Labem.

Zatímco Zdenka v náhradní rodině neměla větší problémy, na druhé straně to vypadalo úplně odlišně. Simona si stěžovala, že Lili špatně četla a David neznal barvy, neuměli ani ty základní věci. Richard byl podle ní líný a děti ho příliš netrápili.

To byl ostatně i důvod, proč Zdenka rodinu do Výměny manželek přihlásila. V partnerském vztahu zažívala obrovskou krizi a přemýšlela o rozchodu. Pomohla Zdence účast v pořadu k rozhodnutí, co dál? A změnilo se něco?

"K nějakým změnám došlo, ale spíše než materiálním v tom, jak spolu budeme dál fungovat. Zamysleli jsme se sami nad sebou, vyříkali jsme si spoustu věcí a zůstali jsme spolu. Věřím, že člověk dělá chyby, které se dají odpustit, a když se zapojí obě strany, může se to zlepšit," řekla Zdenka.

S Richardem je prý spokojená, pořád má ale své mouchy. A tak zase svatbu odložili. "Na mě je ještě brzo, musí to uležet. Svatba není v pořadníku - ať z finančních nebo jiných důvodů. Myslím, že člověk by měl být o svých citech stoprocentně přesvědčený, což já ještě nejsem," přiznala.

I podle Richarda se vztah zlepšil - prý hlavně proto, že se víc snaží. "Já jsem se změnil a Zdenu mám radši než předtím. Už mi ani nevadí tolik věcí, co dřív. Hodně to bylo o mně, takže se teď snažím, i když toho moc nezvládám, protože se z práce vracím hodně unavený," připustil.

Na Výměnu mají partneři naprosto odlišné vzpomínky. U Zdeny převažuje to pozitivní, žádný problém s náhradním manželem ani jejich potomkem prý neměla. "Navíc jsem věřila, že i u nás všechno dobře dopadne, takže na účast vzpomínám v dobrém," uvedla Zdenka.

To Richard na Simonu nezvpomíná zrovna s láskou. "Vůbec se mi nelíbila. Byla strašně drsná, to jsem zažil naposledy na vojně. Popsal bych ji jako velmi přísnou až nepříjemnou ženskou, která se vůbec nezasměje, nebaví se, nevím, co ze života má," rozčílil se.

Simona byla podle Richarda milá jen na jejich psa. S jejími výtkami, že se dětem málo věnují, pak nesouhlasí ani jeden z partnerů. "Naši výchovu považuji za dostatečnou. Každý člověk je jiný a my se snažíme, aby ta naše holka byla lepší, ale děláme to lehčí formou, abychom ji to neznechutili," sdělila Zdenka.

Richard připustil, že na děti nemá přes týden čas, ale o víkendu se je snaží učit - hlavně "věci, co je v životě čekají". Lili i David prý navíc většinu věcí umí, jen byli nervózní z kamer a náhradní maminky. "Ona normálně počítá a čte, Davídek taky ty barvy sází, ale někdy to nepoví ani nám. Znáte děti," prohlásil Richard.

Zdenku nejvíce mrzí, že s druhou rodinou museli zpřetrhat veškeré vazby. "Ne úplně šetrným způsobem mi sdělili, že nechtějí být v kontaktu. Simona mi poslala dopis spolu s věcmi, co jsem u nich zapomněla. Chtěla jsem jen vědět, jak se mají," říká Zdenka.

I přes všechny rozpory přejí Zdenka a Richard druhé rodině jen to dobré. "Chtěl bych jí vzkázat, ať žije v pohodě a má se dobře, ať nenaráží na žádné problémy," prohlásil Richard. "Já bych Simoně řekla, ať si na mě vzpomene, jestli bude mít další dítě a náhodou se dostane do stejné situace," dodala Zdenka.

