Zloděje dopadli hned po krádeži. Prozradil ho neobvyklý rys!

Zloděj se dostal do chalupy v Horní Libchavy oknem. Smůlu měl ovšem v tom, že právě přijížděli majitelé. To už měl lapka sbalenou televizi, vypitou lahev a stihl se i převléct. "Vidím, že zloděj vylejzá oknem. No a manžel zavolal policii. Vyskočil z okna a běžel někam, ohnul až plot. A zdrhal. Během chvilky ho měli," popsala okradená chalupářka.

Policistům nedalo žádnou práci ho najít. Zkoušel se totiž před nimi producírovat jakoby nic. Jenomže jaksi pozapomněl na nepřehlédnutelnou vizáž. "Měl odstávající uši. Předstíral, že jde náhodou kolem," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

"To by neměl dělat žádnou kriminální činnost, když má takovýhle ušiska," směje se okradený chalupář z Horní Libchavy. Z muže s neobvyklýma ušima se vyklubal nenapravitelný recidivista, který sotva vyšel z vězení, znovu začal krást. Teď mu hrozí 3 roky vězení.

Kriminalisté mají o uších zpracovaný celý vědní obor. Stejně jako u otisků prstů neexistují ani dva identické boltce, dokonce ani u jednovaječných dvojčat. Na samotném uchu rozpoznávají odborníci až 17 základních bodů, které jsou vůči sobě v určitém vztahu a umožňují identifikovat pachatele s přesností 1:300 milionům.

Jediný rozdíl oproti otiskům prstů je v tom, že stejně jako nos, lidem uši celoživotně rostou. Nemění však svůj tvar. To také vysvětluje, proč na starších lidech vypadají větší.