Český hudebník známý po celém světě spáchal sebevraždu

Ještě ve středu 14. listopadu dal Michal na svou facebookovou zeď novou skladbu s názevem Balkan Love. Den na to spáchal sebevraždu. Jeho poslední písnička neobsahuje žádné negativní emoce a proto známí ani fanoušci nechápou, proč to udělal. "Škoda že se sním nemůžu rozloučit byl to úžasný kluk. Ach jo, proč on? Pořád tomu nevěřím," napsala na Facebooku Káťa.

Podle informací, které přinesl hudební magazín OneZoo pocházel Michal z Frýdku-Místku a ve své produkci preferoval melodické a temné styly house a trance music. Na svém oficiálním účtu má úctyhodných 59 skladeb, ať už přímo jeho autorské počiny či remixy.

Pracoval pro hudební vydavatelství v Los Angeles a jeho hudbu znali lidé po celém světě. I z toho důvodu jsou kondolence na sociálních sítích v mnoha jazycích. "Jeden z největších hudebních talentů naší scény. Jednou se zase potkáme, abychom si zase mohli zahrát," napsal Grzegorz z Polska.