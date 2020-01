213 mrtvých, deset tisíc nakažených! Jet do Číny je jako vydat se do války

Podle nejnovějších údajů již novému koronaviru podlehlo 213 lidí. Dalších téměř deset tisíc lidí je virem nakaženo, krizový štáb Světové zdravotnické organizace (WHO) tak rozhodl, že nákazu koronavirem prohlásí za globální stav zdravotní nouze. Přísná opatření zavádějí světové státy včetně USA i Česka.

Spojené státy americké své občany varovaly, že vydat se právě teď do Číny je stejně riskantní, jako zaletět si do zemí, jako je Irák nebo Afghánistán, se kterými má americká velmoc konfliktní vztahy.

Aby se vyhnuli zbytečným výletům směřujících do Číny, doporučil občanům i Japonský premiér Shinzo Abe. Cestovat by neměli především do Wu-chanu, kde se nový virus objevil poprvé.

Reagují nejen státy, ale například i letecké společnosti, letecké spojení s Čínou zastavily například British Airways, Lufthansa, Air France KLM SA a Virgin Atlantic.

On-line reportáž Koronavirus se dál šíří Mimo samotnou Čínu byl koronavirus potvrzen ve 22 zemích, včetně tří evropských - v Německu, Francii a Finsku. V Česku bylo do čtvrtka otestováno s podezřením na koronavirus 81 osob, u všech byly testy negativní. Nejvíce nakažených i těch, kdo na virus zemřeli, je stále v provincii Chu-pej. Nakažených je zde ke čtvrtečnímu dni podle informací čínské národní zdravotnické komise téměř 6000, zemřelo 204 osob. Za sedm dní se podřilo vyléčit 596 lidí. Máte dotazy ohledně koronaviru, chybí vám nějaké informace? Základní informace o nemoci i doporučení, jak se nemoci bránit, souhrnně nabízí Státní zdravotní ústav na svých stránkách. Nově je v souvislosti s koronavirem spuštěna také infolinka Státního zdravotního ústavu pro veřejnost, ta má číslo 724 810 106 a bude fungovat každý den v čase od 9 do 21 hodin.

Číná se stává zemí izolovanou od zbytku světa.

Své občany, kteří byli v čínské oblasti Chu-pej a jejím hlavním městě Wu-chan, zahraniční vlády postupně ze země evakuují, zatím ale musejí zůstávat v karanténě. Takto odletěli například Britové, Kanaďané, Japonci nebo Korejci.

Reaguje i Česká republika, i když u nás nákaza zatím potvrzena není. Bezpečnostní opatření platná na pražské Ruzyni se nově rozšířila na všechny tuzemská letiště, probíhá cílený screaning cestujících, na letištích jsou i informační tabule.

AKTULN KE #KORONAVIRUS Vedle gat pro lety z ny jsme zven hygienick opaten rozili tak na vechny ostatn gaty, kam smuj mezikontinentln lety. astj a dkladnj desinfekce probhaj i na odbavovacch pepkch. #aktualitaLP #pragueairport — Prague Airport (@PragueAirport) January 30, 2020

Ministerstvo zdravotnictví plánuje kvůli koronaviru pro vystrašené občany spustit infolinku pro veřejnost.