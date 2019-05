5 věcí, které Meghan Markle čekají, až vyjde z porodnice

Profesionální focení



I když se Meghan nechala slyšet, že si věci kolem miminka chtějí bezprostředně po porodu řídit sami, je otázkou, zda jim to vyjde. Vévodkyně ze Sussexu chce své novorozeně fotit sama a ne se pár hodin po porodu nechat cvakat od profesionálů. To ale možná chtěla i Kate Middleton, která se musela před porodnicí krátce po porodu ukázat už třikrát vzhledem ke svým třem potomkům. Dokonalý outfit, make-up a úsměv jsou samozřejmostí.



Módní přehlídka



Pokud by se Meghan rozhodla, že miminko před nemocnicí ukáže, s největší pravděpodobností by ho zabalila do deky G. H. Hurt & Son. Tato tradiční anglická firma funguje na trhu už více než sto let a princ William v nich nesl z porodnice všechny děti. Dá se to tedy očekávat i u Harryho a Meghan.



Prozrazení jména



Zejména britští fanoušci dychtí po informacích. Teď, když vědí, že Meghan porodila, touží vědět, jak se malý chlapeček jmenuje. Lidé tipují Arthur nebo Philip. Jsou to ale pořád jen dohady. Pravdu nikdo nezná.



Královské křtiny



Meghan bude muset male princátko nechat zajisté pokřtít. Dá se očekávat, že křtiny budou zhruba za tři měsíce. Chlapeček dostane více jmen. Stejně tak tomu totiž bylo u dětí Kate Middleton, které se jmenují George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana a Louis Arthur Charles.



Výběr správné chůvy



Pár týdnů poté, co se Meghnan s Harrym a s miminkem vrátí na panství Frogmore, si musí najmout chůvu. Tradiční záležitostí je zaměstnat chůvu z univerzity v Norlandu. Takzvaná Norland Collage dává pečovatelkám patřičné vzdělání. Po jejím vystudování by měly mít přehled o psychologii, etiketě, historii a cizích jazycích. Meghan chce ale podle všeho chůvu americkou, jelikož si s tradicemi hlavu neláme.