Afričan dostal za znásilnění dívky (16) vyšší trest. Odsedí si čtyři roky

Ústecký krajský soud zpřísnil trest Abdallahu Ibrahimu Diallovi, který měl loni v červnu na Litoměřicku znásilnit šestnáctiletou dívku. Má jít do vězení na čtyři roky, místo dřívějších dvou, a navíc mu soud nařídil ústavní léčbu. Podle závěru znalců totiž trpí schizofrenií.

Afričana přivedla do jednací síně eskorta za přísných bezpečnostních podmínek, jelikož na jednání přišli také sympatizanti Dělnické strany. Původní dvouletý trest byl nakonec zvýšen na čtyři, a muži byla nařízena také ústavní léčba.

Diallo byl několik týdnů pod dohledem v psychiatrickém ústavu, jelikož podle znalce trpí schizofrenií a v době znásilnění, mělo být jeho sebeovládání na snížené úrovni. Následně vypracovali posudek také odborníci z Bohnic, kteří naopak tvrdí, že jeho ovládací schopnosti narušeny nijak nebyly.

Diallo se k tomu, že by 16letou dívku na poli u obce Lukavec znásilnil, nikdy nepřiznal. Podle obžaloby ji měl zezadu napadnout a povalit na zem. Poté ji měl začít líbat, a přitom z ní strhávat oblečení. Přestože se dívka bránila, Diallo ji dle policie znásilnil.

To dosvědčují i stopy DNA, které se dle obžaloby našly na dívčině těle. Následně měl dívce ukrást také mobilní telefon

V průběhu hlavního líčení v polovině října loňského roku tvrdil, že dívku jen chtěl požádat o pomoc. Ona pak měla začít křičet a utíkat. O tom, že by s ní měl pohlavní styk, prý nic netuší. Do Česka přijel prý poté, co byl propuštěn z drážďanského vězení.

Tam seděl kvůli nezaplaceným pokutám. V Německu měl totiž jezdit načerno, a dokonce vyhrožovat jednomu ze sociálních pracovníků.

