Andrej Babiš má v Brně dvojníka. Youtuber imitací baví internet

Adam Vrbas začal s videi, kde napodobuje Andreje Babiše, před třemi lety. Reagoval tak na Babišovo nevhodné chování k novináři. "Řekl jsem si, že je zvláštní, že se takhle strašně chová a nikdo si z toho ještě neudělal srandu. Šel jsem do pokoje, vzal telefon a natočil jsem takovou parodii, a to jsem Andreje ještě ani pořádně neuměl. Ukázal jsem video kamarádům a ti mi řekli, že to je fajn. Tak jsem si řekl, že se ho naučím lépe a zkusím vymyslet i další videa,“ vzpomíná na své začátky Adam.

Podle Adama je velmi těžké napodobovat lidi, kteří jsou sami sebou. Proto si také vybral zrovna Babiše. "Koho taky jiného? Parodovat někoho, kdo není známý, není tak zábavné. Babiš je stále všem na očích a k tomu má ty své pózy. Drsňák Babiš a hodný dědeček Babiš. Mezitím bývá i normální, ale to nenapodobuji, protože to není zábavné,“ vysvětluje youtuber. Adam natočil zatím přes dvacet videí. Nepublikuje je pravidelně, ale reaguje na Babišovy aktuální výstupy, které se k němu dostanou.

Aby jeho videa byla vtipná a každý poznal, o čem zrovna Adam jako Andrej mluví, dodržuje důležité pravidlo. "Já nemám televizi, nečtu ani nesleduji zprávy. Inspiraci beru od lidí, co mi pošlou. Buď je to výstup, který někdo chce, abych zparodoval a nebo něco, o čem se mluví a dostane se ke mně, aniž bych se po tom pídil. Což je jistota toho, že když něco zparoduji, tak lidé budou vědět, na co je to odkaz a z čeho si vlastně dělám legraci,“ vysvětluje youtuber.

Adamova videa mají fanoušci v oblibě. Od té doby, co si Adam přenastavil svůj profil, má pod videi hlavně podporovatele. "Ono jde v komentářích nastavit, že si zablokujete různá slova. Tak jsem si zablokoval slovo trapné. Od té doby tam nebyl jediný zlý komentář. Nevím, čím si to vysvětlit. Jestli ti lidé třeba neznají jiná slova, nevím, ale pomohlo to,“ říká se smíchem Adam Vrbas.

Na celý rozhovor se podívejte ve videu pod titulkem článku. Další Adamova videa najdete na jeho kanále youtube.