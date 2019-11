ANO má největší podporu za poslední rok! SPD by vypadla ze Sněmovny

Kdyby se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, zvítězilo by hnutí ANO před druhými Piráty a třetí ODS. Z parlamentu by naopak nejspíše vypadla SPD a TOP 09. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd (CVVM).