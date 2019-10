Asijské berušky zamořují Česko. Úkryt hledají v domácnostech! FOTO

I letos lidé začínají hlásit nálety ohromného množství berušek, které si hledají úkryt před nastupující zimou. Nejedná se ale jen o slunéčka sedmitečná, stále častěji jde o slunéčka východní.

Ta mají více teček, jiný druh naopak poznáme podle černých krovek s červenými tečkami. Podle odborníků mohou člověka kousnout, neměla by představovat zdravotní riziko, u citlivých lidí se ale může objevit mírná reakce.

Asijské berušky ale vytlačují ty české. Podle entomologů jsou to právě slunéčka východní, která vytlačují slunéčka sedmitečná.

Zaručený způsob, jak beruškám zabránit v invazi do bytu, pravděpodobně není, odborníci doporučují ucpat okna, ani to ale nezaručí, že se červení broučci do obydlí nedostanou.

