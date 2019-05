Babiš byl od střelby čtyři metry. Postih pro bodyguarda nechce

"On to řešil v zázemí té kuchyňky, takže ta střela tam zůstala v plechu, nic se nestalo, nehrozilo žádné nebezpečí. On tam byl sám. My jsme slyšeli jen nějakou ránu," tak popsal premiér Babiš střelbu na palubě vládního letadla.

V úterý krátce před půlnocí 22 členů delegace už sedělo na svých místech a čekalo na odlet vládního airbusu. Premiér seděl na svém místě. Člen ochranky šel podle protokolu odevzdat zbraň pilotům. A při kontrole zbraně se ozval výstřel.

"On udělal ten výstřel jistoty a zapomněl, že tam je ten náboj," dodal premiér Andrej Babiš.

K letadlu přijeli technici, kteří si nejprve mysleli, že člen ochranky prostřelil trup letadla. Delegace začala řešit, jak se dostane zpátky do Česka. Jedna z možností byla, že by pro ně přiletěl vládní challenger - do něj se ale vejde pouze 16 lidí, nikoli 22.

"My jsme si mysleli, že vůbec nepoletíme. Jsme si zarezervovali let s ČSA, potom se ukázalo, že můžeme letět," vzpomíná Babiš.

"Premiér začal řešit nějaké alternativy, jestli bychom mohli letět běžnou linkou ráno. Spíš se zajímal, abychom mohli všichni odletět, nejenom on," dodala reportérka TV Nova Kristina Tůmová, která byla také na palubě vládního speciálu.

Nakonec se ale střela našla. Podle kapitána letu se zastavila o plech jídelního vozíku. "Kulku jsme našli, takže jsme plně přesvědčení o tom, že letadlo je plně bezpečné a schopné letu," hlásil kapitán letadla před startem.

O incidentu okamžitě věděl ministr vnitra i policie, která informaci předala k prošetření generální inspekci bezpečnostních sborů. Šéf ochranné služby se premiéra ptal, jestli má člena ochranky vyměnit - ten ale nechtěl a ani postih pro něj nežádá.

"Každý děláme chyby, mně je líto hlavně jeho, je z toho vystresovaný. Já nechci, aby z toho měl nějaký postih," dodal premiér s tím, že nechce, aby byl bodyguard stíhán. Výslech na Generální inspekci čeká člena ochranky v řádu několika dní.