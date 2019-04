Bára v rodině trpěla: Nedokázala jsem rozdýchat škrcení dětí!

Rodina z Tábora, kterou tvoří Bára (27), Milan (29) a Leontýna (11 měsíců), se do Výměny přihlásila proto, aby zjistila, jaké to bude trávit deset dní odděleně. Bára je hlavně vysazená na kvalitní stravu a dbá na výchovu své dcerky oproti Markétě z druhé rodiny, která je benevolentnější.

Bára také chce, aby všechny potraviny byly bio a na gram předepsané. Proto pro ni bylo náročné zvyknout si na stravu náhradní rodiny, která byla hodně přesolená. Podle ní je to také pro děti nezdravé a neměly by to jíst.

Nejhorší pro ni však bylo to, jak rodina žila. "Bylo to pro mě hodně těžký, nejsem zvyklá na takový styl života, způsob jednání. Hrozně mi dlouho trvalo, než jsem si vůbec přebrala, že takhle někdo může jednat," vzpomínala Bára. Dodala také, že i když pracuje jako sociální pracovnice, nikdy takové chování nezažila.

Na Výměnu vzpomíná s lítostí, a to především vůči Markétě a jejím dětem. Nedokázala rozdýchat hlavně násilí, škrcení a řvaní. Právě na incident, kdy jedno dítě škrtil strejda Míra, Bára nechtěla ani myslet. "Nechci se k tomu vyjadřovat a nemám na to dobrou vzpomínku," uvedla Bára. Dodala, že ji mrzela i hádka mezi ní a Josefem, ale už se to prý nedalo zvládnout. "S tímhle člověkem by to nikdo nevydržel," doplnila.

Překvapením pro ni bylo, když jedno z dětí na ni vytáhlo nůž. "Děti nemají žádné pořádné hračky, se kterými by si mohly hrát a hrají si s noži. Nikdy jsem nezažila, že by dítě na někoho vytáhlo nůž. Nemělo by se to stát," vysvětlila Bára.

Na děti však ráda vzpomíná a po celou dobu Výměny se snažila věnovat každému z nich zvlášť. Nelíbilo se jí ale, že používaly často elektroniku. "Ale je to jejich věc. Takhle to dělat nebudu. Malá nebude mít tablet nebo notebook. Samozřejmě, že bude mít telefon, ale spíš z bezpečnostních důvodů," dodala Bára.

Mezi ní a partnerem nedošlo k žádným změnám. Naopak Výměna jejich vztah víc utužila. Milan také řekl, že by nejradši s Bárou a Leontýnkou trávil víc času a nechtěl by bez nich být už ani den. Jsou vděční za to, jaké mají rodinné zázemí.

Druhé rodině by vzkázali, ať se mají dobře a ať jsou zdraví. Nic špatného jim nepřejí. "Každý je nějaký a každý si tu výchovu a způsob života dělá sám. Jestli jsou takhle spokojený, tak je to důležitý," dodala Bára.

Pokud jste nestihli nejnovější díl reality show Výměna manželek v televizi, můžete si ho pustit na webu NovaPlus. Všechny epizody jsou ke zhlédnutí na VOYO.