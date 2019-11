Běhejte, budete žít déle. Stačí i trocha pohybu, zjistili vědci!

Pokud jde o sporty s nízkými vstupními náklady, je běhání na špici, protože vám k němu stačí v podstatě mít boty. A pokud stále váháte, jestli se do tohoto koníčku pustit, možná vás postrčí výsledky nové mezinárodní studie, která zkoumala vliv tohoto sportu na zdraví.

A výsledek? Na to, abyste byli zdravější a dožili se vyššího věku, nemusíte běhat maratony. Naopak - podle týmu vědců z Austrálie, Thajska a Finska, jehož členové dali dohromady výsledky 14 starších studií, má příznivý vliv na zdraví i trocha běhání.

Jak upozorňuje CNN, vědci doslova píší, že pokud by běhalo více lidí, tak "by to pravděpodobně vedlo k výraznému zlepšení zdraví populace a věku dožití."

Výzkumníci celkem zkoumali data 232 149 lidí, kteří se zúčastnili dřívějších studií po dobu od pěti a půl roku do 35 let. A ukázalo se, že lidé, kteří běhají, byť sebeméně, mají o 27 procent nižší riziko úmrtí z jakéhokoli důvodu než ti, kteří neběhají vůbec.

Běžci mají také o 30 procent nižší pravděpodobnost, že je zabije kardiovaskulární choroba. A o 23 procent nižší, že je skolí rakovina.

Vedoucí výzkumného týmu Željko Pedišić z Victoria University v Melbourne doufá, že nová zjištění motivují lidi, kteří se nehýbají, aby začali běhat. A ty, kteří už běhají, aby v tom pokračovali.

Zároveň také uvedl, že lékaři i ostatní zdravotnický personál snad na základě výsledků studie začnou běhání pacientům doporučovat jako součást "medicíny životního stylu."

Nicméně uznal, že běhání nemusí být vhodné pro všechny a lékaři by měli řešit případ od případu. Výzkumníci také poukázali na to, že příznivý vliv běhání na naše zdraví má strop, který ani "vyšší dávky" tohoto druhu pohybu už dál nezvednou.