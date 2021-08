Běžkyně Cimanouská prý využije azyl v Polsku. Nabídka přišla i z Česka

Běloruská sprinterka Kryscina Cimanouská, která kvůli kritice režimu prezidenta Alexandra Lukašenka měla být údajně nucena odjet z olympijských her v Tokiu zpět do vlasti, prý zažádala o azyl v Polsku. Nabídku přitom dostala i od České republiky.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v pondělí ráno potvrdil, že Kryscina Cimanouská obdržela od České republiky nabídku azylu. Podle Běloruského fondu sportovní solidarity ale sprinterka chce azyl v Polsku. Musela kvůli tomu osobně na polskou ambasádu v Japonsku.

Sportovkyně vzbudila rozruch o víkendu poté, co ji běloruský tým odhlásil z pondělního závodu v běhu na 200 metrů a odvezl ji na letiště, aby se vrátila do vlasti. Jako důvod uvedl emoční a psychické rozpoložení Cimanouské. Ta ale řekla, že to není pravda.

Skutečným důvodem má být podle ní její kritika režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka i vedení olympijského týmu. Běžkyně na letišti v Tokiu zalarmovala policii a do letadla nenastoupila. Na místo pak dorazili i zástupci japonského ministerstva zahraničí a Cimanouská byla převezená na bezpečné místo.

Česko nabídlo Bělorusce vízum poté, co se na tom ministr zahraničí dohodl s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Cimanouská by u nás mohla žádat o mezinárodní ochranu. Polského azylu běžkyně využila zřejmě proto, že se tam nachází centrum běloruské opozice. Její rodina prý už Bělorusko opustila.