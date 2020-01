Billie Eilish ovlála Grammy, odnesla si ceny čtyř top kategorií

Billie Eilish si odnesla ocenění za nejlepší píseň, nejlepší album roku i nejlepší nahrávku, stala se také objevem roku. Vedle těchto prestižních kategorií získala také cenu za nejlepší popové vokální album, její bratr a spoluautor desky si odnesl další dvě ceny, mimo jiné za producenta roku.

Sošky gramofonů zpěvačce zajistil zejména populární hit Bad Guy. Cenu za album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? převzala společně se svým bratrem Finneasem, který spolu s ní napsal většinu písní.

Moderátorkou slavnostního večera byla americká zpěvačka Alicia Keys, sama držitelka patnácti prestižních sošek. Ač šlo o večer oslavující hudbu, hned v úvodu zavzpomínala na zesnulého basketbalistu Bryanta, který v neděli zahynul při pádu vrtulníku. Slavnostní ceremoniál se shodou okolností odehrával v losangeleské multifunkční aréně Staples Center, kde své domácí zápasy hrává i basketbalový klub Los Angeles Lakers, za které Kobe Bryant hrál.