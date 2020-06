Druhá vlna koronaviru. Ze světa přicházejí špatné zprávy. PŘEHLED

První nakažení se v Čechách objevili před více než třemi měsíci. Nastavená tvrdá opatření se uvolňují a život se pomalu vrací do starých kolejí, navzdory tomu, že se v Česku objevují nové případy.

Minulý týden v České republice přibylo podle ministerstva zdravotnictví 507 nakažených, což je jeden z největších nárůstů za poslední dobu. Celkový počet nakažených je tedy nyní 10 561 lidí. Nemoci zatím podlehlo 337 lidí.

Nejvíce zasaženou zemí v Evropě je aktuálně Velká Británie, která hlásí tři sta tisíc nakažených. Podle komentářů odborníků ze začátku nakázu britská vláda silně podcenila. V Británii se nemocí covid-19 nakazil také premiér Boris Johnson.

Američtí imunologové se druhé vlny obávají hlavně z důvodu, že by mohla mít mnohem větší dopad, než vlna první. Na podzim a v zimě probíhají totiž také sezónní epidemie již známých nemocí, jako je například chřipka. Druhá vlna španělské chřipky byla mnohem horší, než vlna první. Čeká nás stejný osud i v případu koronaviru?

"Je zde možnost, že virus bude příští zimu mnohem silnější a zasáhne nás víc, než se stalo teď,“ okomentoval situaci ředitel amerického Centra pro kontrolu nemocí Robert Redfield pro Washington Post.

Právě Spojené státy jsou v současné době s více než dvěma milióny nakažených nejvíce postiženou zemí na světě. Také hlásí nejvíce obětí, a to 122 tisíc lidí. Důvodem je především nerespektování zavedených opatření jako je například nošení roušek.

Druhou nejvíce postiženou zemí na světě,podle počtu úmrtí a nakažených je aktuálně Brazílie. Jihoamerický stát má aktuálně 1,1 miliónu nakažených a 51 407 úmrtí spojených s nemocí covid-19.

Nemoc se v Brazílii poprvé objevila na konci února, a od té doby stačila země v počtu nakažených předehnat nejvíce zasažené státy jako Itálii, Španělsko nebo Velkou Británii.

Statisky bezesporu i nadále porostou, jelikož se brazilské zdravotnictví potýká s nedostatkem lůžek. Mnohdy se i stává, že sanitka čeká, až nakažený člověk zemře, aby se uvolnilo místo.

Tabulka států s největším počtem nakažených lidí:

A zprávy o možné druhé vlně nyní přichází i z jiných míst. Původní epicentrum v Evropě se přesunulo více na východ. Nejvíce nakažených teď přibývá v Rusku, které hlásí více než půl milionu nemocných, ale také Bělorusku, Ukrajině a Kazachstánu. Svět nyní šokovala také Jižní Korea, která informovala, že aktuálně onu druhou vlnu zažívá.

"Od května se počet nově nakažených v Soulu opět zvýšil. Myslíme si, že za to mohou především návštěvy nočních klubů v období prázdnin,“ informuje portál BBC.

Přehledná mapa aktuálně nakažených ve světě:

Naopak genetička Soňa Peková, která je považována za jednu z českých odbornic na šíření nového typu koronaviru si myslí, že do vánoc vir zcela zmizí a žádná druhá vlna k nám nedorazí. Vyjádřila se tak pro deník Právo.

"Můj pohled není založený na žádných informacích z jiných zdrojů, je založen čistě na informacích od nás. To, co nám prošlo rukama, nesvědčí vůbec o tom, že by nám tady zůstávaly rezervoáry,“ řekla pro TV Nova Peková.

Opačný názor má hlavní epidemiolog pražského IKEMU Petr Smejkal: "Já si myslím, že k nějaké menší druhé vlnce by mohlo dojít, nebude ale tak velká, jako ta první.“

Česká vláda se zároveň chystá nakoupit zásoby ochranných pomůcek pro případnou druhou vlnu za více než tři miliardy korun. Lidé by každopádně i nadále měli dbát na zvýšenou hygienu a pečlivě si mít ruce.

Další vlna rozvolňování opatření navýší kapacitu hromadných akcí. Podívejte se na reportáž televize Nova: