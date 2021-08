Blíží se oprava Barrandovského mostu. Potrvá roky, čeká se kolaps

Plánovaná velká rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze už za půl roku ochromí dopravu. Na jaře se kvůli opravě horní části nejvytíženějšího pražského mostu uzavřou některé jízdní pruhy, omezení pro motoristy budou trvat několik let.

Opravy spodní části Barrandovského mostu se chýlí ke konci, hotovo má být do konce listopadu. Horní část mostu je ale v horším stavu a vedení Prahy ji plánuje opravovat postupně.

"Zahájení se předpokládá v první polovině roku 2022 a práce budou rozděleny do jednotlivých etap," uvedla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Pracovat se bude za provozu, průjezdné by měly zůstat vždy minimálně dva pruhy v obou směrech a pruh odbočovací. "Předpokládaný časový harmonogram etap je rozložen do období čtyř let," pokračovala Lišková.

Kdo a kdy bude náročnou rekonstrukci vozovky a dalších horních částí mostu dělat, ale není zatím jasné.

"Nyní jsme ve fázi přípravy dokumentace pro soutěž na zhotovitele, která by měla být vypsána v měsíci říjnu," předpokládá Lišková.

Silnice přes Barrandovský most patří k nejvytíženějším v Praze i v celé republice, denně tam projede přes 140 tisíc vozidel. "Co se týká stavu mostu, tak odpovídá tomu, kolik peněz se do té infrastruktury investuje," podotkl expert na mostní konstrukce z České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) Michal Drahorád.

Na údržbu a opravy mostu vybudovaného v 80. letech v minulosti moc peněz nešlo, teď rekonstrukce podle vedení Prahy spolkne přes 600 milionů korun.

"Peníze se nějakým způsobem rozdělují, je to věc politická. Mohli bychom je samozřejmě distribuovat lépe," dodal Drahorád.

Odborníci předpokládají, že opravy horní části mostu způsobí dopravní kolaps a kolony po celé Praze, i když bude most částečně průjezdný. Jeho plnohodnotná objížďka totiž neexistuje.