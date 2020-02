Orkán ničí auta i domy! Většina Čechů přitom nemá správné pojištění

Poničená auta jsou jedněmi z nejčastějších "obětí" živelních katastrof. Jejich majitelé přitom často ani nevědí, jak si v případě orkánu či povodně auto pojistit, aby se vyhnuli placení až statisícových škod z vlastní kapsy.

"Pouze 27 % Čechů má sjednáno havarijní pojištění. To je velmi malé číslo. Otázkou ale také zůstává, jak dobře a zda kryje vše, co je potřeba. Jedním z důvodů, proč je toto číslo tak malé, může být i to, že Češi statisticky velmi málo takovou pojistku využijí," řekl ředitel pojišťovací služby RIXO Aleš Žárský. Součástí "havarijka" je přitom i pojištění proti živelné pohromě.

Na své domy prý Češi myslí o něco více, podle odborníků má pojištění nemovitosti zhruba 45 % z nich. To může v případě pohromy ušetřit miliony korun, například pokud se orkán prožene celou vesnicí a zničí hned několik domů, jako tomu bylo v Rohozné na Vysočině.

"Pokud máte na zahradě vzrostlé stromy a obáváte se silných poryvů větrů, je dobré si také sjednat pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. To vám může pomoci, pokud váš zdravý strom spadne sousedovi na jeho střechu domu a poškodí ji," dodal Žárský.

Podle statistik RIXO.cz využilo pojištění nemovitosti za posledních 12 měsíců pouhých 7,3 % lidí.