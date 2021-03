Britská baronka navrhuje kvůli vraždě zákaz vycházení mužů po šesté večer

Jednasedmdesátiletá baronka Jonesová z Moulsecoombu je členkou Sněmovny lordů za Stranu zelených a v debatě o násilí reagovala na případ, který od počátku března otřásá britskou metropolí i celou zemí – únos a pravděpodobnou vraždu 33leté Sarah Everardové, informovala ve čtvrtek v noci televize Fox News

Baronka hodlá při první příležitosti přednést pozměňovací návrh zákona, který by mužům zakazoval vycházet na ulici po 18. hodině. “Pro ženy by to bylo mnohem bezpečnější a snížila by se diskriminace všeho druhu,“ uvedla politička známá svou levicovou orientací, která byla před časem dva roky místostarostkou Londýna a měla mimo jiné na starost bezpečnost.

Sarah Everardová zmizela 3. března po deváté večer v Londýnské čtvrti Clapham, když pěšky zamířila od svého přítele do zhruba tři kilometry vzdáleného domova. Kvůli podezření z jejího únosu a vraždy byl po týdnu zadržen policista z ochrany diplomatických objektů. Pro napomáhání skočila v poutech i jeho manželka.

Policisté ve středu vypátrali lidské ostatky na golfovém hřišti, poblíž kterého byla oběť naposledy spatřena. Dosud je však neidentifikovali.

Baronka po svém vystoupení ve Sněmovně lordů obdržela od mužů spoustu nenávistných emailů a tweetů, což jí prý v jejích názorech na problém “spíše“ utvrdilo.