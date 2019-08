Poslední dny zpěváka Čejky: "Všem chtěl pomáhat, byl milý," říkají známí

Oblíbený zpěvák Petr Čejka, frontman kapely Čejka Band, pocházel z Benešovska. Podlehl leukémii, se kterou statečně bojoval dva roky. S finančními prostředky mu pomáhala Nadace Dobrý anděl. Její členové na zpěváka vzpomínají v dobrém.

"Spolupracovali jsme s ním stejně jako s ostatními rodinami, rozdělovali jsme příspěvky dárcům a posílali na jeho účet. Nicméně byl milý, ochotný a pomohl nám jeho příběh zveřejnit. Tato spolupráce byla trochu jiná. Ne každá rodina souhlasí s tím, že se příběh bude medializovat," vysvětlila Markéta Křížová, mluvčí nadace.

Podle ní chtěl zpěvák lidem ukázat, čím si prochází. "Jak je to těžké i z pohledu muže, který má zabezpečit příjem a najednou musí žádat o pomoc, protože to najednou nezvládne. Je nám to moc líto," řekla smutně Křížová. Zpěvák se také snažil pomoci najít potenciální dárce i pro jiné rodiny.

Finanční prostředky od Dobrého anděla zpěvák nejspíš používal hlavně na pohonné hmoty a na chod rodiny. "Posílali jsme mu finanční prostředky. Na co je přesně používali, nám nemuseli dokladovat. Nicméně běžné náklady, na které se finanční příspěvky využívají, jsou například pohonné hmoty kvůli časté dopravě do nemocnice. Podle mě měl určitě i nízkobakteriální stravu, což je strava, která se dává, když máte při léčbě velmi slabou imunitu," doplnila Křížová.

Zpěvák také finanční prostředky používal podle mluvčí hlavně na chod domácnosti. Rodina se dostala do situace, kdy neměla dostatek prostředků na to, aby to zvládli sami. "Byl to hodný člověk a chtěl pomáhat. Toho si vždy vážíme," dodala mluvčí.

Rodině bude nadace pomáhat ještě po zpěvákově smrti. Chtějí tak, aby měla rodina čas na vypořádání se se ztrátou blízkého člověka. Finanční prostředky budou dostávat od nadace ještě půl roku.

"Je to udělané tak, že v případě úmrtí je náš systém pomoci nastavený na to, aby se pomáhalo ještě šest měsíců po úmrtí. A to z toho důvodu, aby se rodina dala sama do pořádku. Ale hlavně aby měla čas se z toho nějakým způsobem vzpamatovat, protože ten proces léčby a nemoci je dlouhodobý a představa, že by to najednou skončilo a oni druhý den měli jít do práce, to je na psychiku rodiny nepředstavitelné," vysvětlila Křížová.

Zpěvák v létě podstoupil transplantaci kostní dřeně. O ní informovala na facebooku jeho kapela. Ta se proslavila například písní Večerníček.

