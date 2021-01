Lednová výplata už bude vyšší! Konec superhrubé mzdy je tu. KALKULAČKA

Už v únoru by lidem na účtech měla přistát vyšší výplata. Důvodem je jedna z nejzásadnějších změn daňového systému, která je v platnosti od nového roku. Tou je zrušení superhrubé mzdy. O kolik si každý měsíc polepšíte, si můžete spočítat na naší kalkulačce.

Výraznou změnou, kterou pocítí lidé ve svých peněženkách, je zrušení superhrubé mzdy a zavedení daně z příjmu ve výši 15 a 23 %. Právě tyto změny schválili poslanci a jsou součástí daňového balíčku roku 2021.



Jeho nová podoba navíc zvyšuje také slevu na poplatníka o tři tisíce korun. Daňová sleva se tak zvedla z původních 24 840 korun na 27 840 korun v roce 2021 a 30 840 v roce 2022. Přestože si polepší zejména zaměstnanci, stát přijde o desítky miliard korun.



Spočítejte si na kalkulačce portálu peníze.cz, o kolik se vám zvýší čistá mzda:



Jedná se o jednu z největších změn ve zdanění mezd od roku 2008. Právě tehdy se začala danit superhrubá mzda. Od letošního roku je základem daně pouze příjem, kterým je hrubá mzda. Nově se do základu pro výpočet daně z příjmů nebude započítávat sociální ani zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel.







Právě kvůli zrušení superhrubé mzdy mají napilno především vývojáři programů na výpočet výplat. "Program musí projít vývojem, testováním a analýzou proveditelnosti. Tohle celé včetně uvedení do produkce může trvat od tří měsíců do půl roku,“ tvrdí IT expert Miloslav Lujka.

Řada lidí si výrazně polepší. Více se dozvíte v následující reportáži: