Před 18 lety zmizeli v Albánii studenti z Česka: Vím, co se stalo, říká badatel

Letos je tomu 18 let, co za záhadných okolností zmizeli během společné dovolené v Albánii studenti Lenka Tučková a bratři Jan a Michal Pavelkovi. Podle českého spisovatele vše ukazuje na to, že se stali oběťmi obchodu s orgány. Jeho zjištění má potvrzovat vyjádření jednoho z hlavních vyšetřovatelů případu.