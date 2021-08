Zpověď české pornohvězdy: Belgický premiér to na mě zkoušel několikrát

Skandál belgického premiéra Alexandera de Crooa odstartovala kniha Hrobaři Belgie (v originále De Doodgravers van België) belgického novináře Woutera Verscheldena. V ní popsal, že se belgický premiér měl pokusit kontaktovat česko-italskou pornoherečku Eveline Dellai (28) s žádostí o schůzku.



Redakci TN.cz se podařilo s Eveline Dellai spojit a ta v rozhovoru prozradila podrobnosti. "Předtím jsem spolupracovala s belgickým producentem v pornoprůmyslu s Denisem Black Magic a zrovna jsme spolupracovali na jednom eventu, takže jsme si byli velice blízcí, a tak jsme si čas od času volali a jak jsme si tak jednou volali, tak jsem se zeptala, že mi přišla SMS od člověka, kterého jsem měla uloženého pod jménem Brusel. Zeptala jsem se, jestli nezná tady to číslo, že mi někdo píše, že se se mnou chce sejít. A Denis mi řekl, že to je premiér," přiblížila.



V té době ji to nijak nezaskočilo, často jí totiž píší různí muži. Komunikace ale netrvala dlouho. "V ten den, když mi to Denis řekl, tak to i rychle skončilo. Poslala jsem ho někam. On mě před tím kontaktoval už několikrát, ale to si už opravdu nepamatuji, co tam v těch zprávách bylo. Ale vím, že to zkoušel několikrát. Byl to můj fanoušek, takže jsem to nebrala, jako že je to něco špatného," doplnila Dellai. Osobně se prý s premiérem nikdy nesetkali.



Redakce TN.cz poslala ve čtvrtek dopoledne žádost o vyjádření na sekretariát premiéra de Crooa, přišel pouze automaticky generovaný mail, že zpráva byla přijata a odpověď přijde co nejdříve. Což se ale do pátečního dopoledne nestalo. Případnou reakci si budete moci přečíst na TN.cz.

Život v italsko-české rodině



Eveline Dellai v rozhovoru také prozradila, jaké bylo dětství v rodině, kde je maminka Češka a tatínek Ital, a jak vychází se svou sestrou-dvojčetem, pornoherečkou Silvií Dellai.



"Narodily jsme se v Itálii v Trentu (Trident, pozn. red.), do sedmi let jsme žily v Itálii. Potom se celá rodina přestěhovala do Česka. Jsme taková živá italská krev. Na své dětství mám krásné vzpomínky a jsem fakt ráda, že mám takové rodiče a že jsem mohla mít to nejlepší dětství," zavzpomínala.

Vztah se sestrou a volný čas



"Se sestrou mám úžasný vztah. Jak jako malá, tak i nyní. Jsme spolu každý den, je to moje nejlepší kamarádka. V životě bych ji za nic nevyměnila," řekla.



Volného času mezi natáčením moc nemá. "Když mám volný čas, tak dělám to samé," zavtipkovala. Jinak své odpočinkové chvíle tráví ráda s rodinou, cestováním a dělá třeba taneční show. "Mám ráda také vaření a uklízení. Jsem holka do všeho! Vaří tedy sestra, já to ráda jím. Když už ale vařím, tak mám ráda italskou kuchyni," přiznala. Na cestování ji nejvíce lákají rakouské Alpy. Celý rozhovor si můžete poslechnout pod titulkem článku.