Česko bije na poplach. Letiště a kraje kvůli koronaviru přijímají opatření

Nejvytíženější letiště v Česku je teď zároveň i to nejopatrnější. Na každém kroku hlídá cestující z Číny zaměstnanec letiště. Pokud by mu někdo z nich přišel nemocný, odvedl by ho k letištnímu lékaři. Na cestující zároveň na trase z letadla až k zavazadlovému pásu čeká přibližně desítka cedulí s informacemi, jak se chovat, pokud by se necítili ve své kůži.

"Dohromady to byli čtyři lidi, který se s naším eskortem dostavili na místo, kde je lékařská služba, a byli ošetřeni," uvedl ředitel letiště Václav Řehoř. U nikoho se ale nákaza neprojevila. Přesto chce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) rozšířit zvýšená bezpečnostní opatření také na přílety z Vietnamu. "Rozšířili bychom ten cílený screening a zvýšiili pozornost i na občany z Vietnamu. Ti také navštívili oslavy čínského Nového roku," uvedl.





Podívejte se na vyjádření ministra zdravotnictví k bezpečnostním opatřením:

Letiště na celou plochu rozmístilo dezinfikátory rukou, jsou jich desítky a prý je musejí několikrát denně doplňovat. Opatření proti možnému šíření koronaviru přijala také ostatní letiště. Například Brno nebo Ostrava.

"Máme vyvěšené letáky, které informují cestující co dělat v případě, že na sobě pozorují příznaky," uvedl provozní ředitel ostravského letiště Michal Holubec. "Provádíme informační kampaň pro cestující.a posádky letadel," řekl mluvčí brněnského letiště Jakub Splavec. O dalším zpřísnění bezpečnostních opatření letiště prozatím neuvažují.

V souvislosti se šířením koronaviru přijímají na základě zprávy ministerstva zdravotnictví opatření také krajské hygienické stanice. Některé už dokonce přistoupily k tomu, že každý, kdo se vrací z Číny, se má hlásit a čeká ho 14denní domácí karanténa. "Mohou být už infekční v inkubační době anebo ty klinické příznaky mohou být mírné, že to ani nemusí poznat a přesto už ten virus vylučují," vysvětluje Roman Prymula z ministerstva zdravotnictví.

Například v Královéhradeckém kraji bylo k pátečnímu dni už osm navrátilců z Číny v domácí 14denní preventivní karanténě. Po tu dobu nemají vycházet, jsou na nemocenské a v případě, že se u nich podezření na koronavirus objeví, okamžitě to musí nahlásit. "Telefonicky by se měli ozvat na infekční kliniku," radí Veronika Krejčí z hygienické stanice.

V Ústeckém kraji se zaměřili na Číňany, kteří tam žijí trvale a vrací se z novoročních oslav. "Pokusíme se je zadržet, nepustíme je do práce, do školy," uvedla ředitelka ústecké hygienické staniace Lenka Šimůnková. Týká se to například jedné školky v Děčíně. "Do jedné z našich školek by se mělo 9. února vrátit jedno čínské dítě," sdělil televizi Nova mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Liberecký kraj zase informoval starosty obcí, aby obyvatele, kteří se z Číny vracejí, nahlásili. V Liberci je v preventivní karanténě Češka. Ta se v Německu setkala s kolegou, který se koronavirem nakazil od Asiatky. Podle hygieniků je žena bez příznaků a nemoc neprokázaly ani testy.

Krajské hygienické stanice přijímají opatření, chtějí kontrolovat každého cestujícího z Číny. K šíření viru mohl přispět i čínský Nový rok: