Situace se zhoršuje! Omezení se mohou zpřísnit za dva dny, míní virolog

"Jedná se o důsledky prvního rozvolnění, které tady bylo před deseti dny. Doufám, že nepříznivý trend se podaří zvrátit zodpovědností našich občanů,“ řekl virolog Jiří Černý.



Virolog zároveň vyzval lidi, aby dbali protiepidemických restrikcí a dodržovali je. "Neděláme to jen pro nějakou vládu, nebo premiéra a papaláše. Děláme to my všichni sami pro sebe,“ apeluje Černý.



Podle Černého kabinet rozvolnění neuspěchal a vše proběhlo tak, jak mělo. "Vláda rozvolňovala přesně podle systému PES tak, jak byl nastavený. Je tady však otázka toho, jak jsme se my všichni ostatní byli schopni přizpůsobit rozvolnění,“ dodal.



Mimo jiné však také doplnil, že vzhledem k aktuální situaci je možné, že vláda znovu zavede přísnější opatření. "K těm se můžeme vrátit už za dva dny, to znamená ve středu. Pokud takové vysoké skóre PSA jako bylo v neděli bude trvat nadále a nebude klesat,“ pohrozil Černý.



Lidé by proto měli začít dodržovat zavedená opatření a chovat se zodpovědně, dezinfikovat si ruce, nosit roušky a chodit na testy v případě nutnosti. "Věřím, že v takovém případě se nám podaří trend zvrátit a nebudeme muset mít restrikce nařízené. Nejsem příznivcem opatření,“ uzavřel Černý.