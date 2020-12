Čeští vědci vyvinuli anticovid papír. Ničí různé bakterie i viry, včetně covidu-19

Čeští vědci vynalezli papír, který dokáže zlikvidovat různé bakterie a viry včetně koronaviru. V budoucnu by podle nich mohl objev zajistit bezpečnou práci s bankovkami, nebo dokumenty, které jsou často v oběhu. Zároveň by mohly najít využití i v nemocnicích.

Bankovky, recepty na léky, papírové doklady, stravenky nebo třeba tapety do nemocničních pokojů – na to všechno by se dal v budoucnu využít speciální anticovid papír.



"Ten papír můžeme použít úplně na všechno, největší smysl to dává na dokumentech, který se přenášejí - bankovky, dokumenty ve státní správě,“ tvrdí majitel firmy SPM (Security Paper Mill) Michal Broda.



Na speciálním papíru pracovali čeští vědci z Akademie věd pět let. Hlavním cílem bylo snížit virovou a bakteriální zátěž při manipulaci s různými předměty. "V plnivu papíru jsou zafixovány nanostrukturní komplexy zinku a stříbra. Ty virus, bakterie a kvasinky zneškodní,“ popsal Jiří Sobek z Ústavu chemických procesů AV ČR.



"Ve výrobě toho papíru žádný zásadní rozdíl není, důležitá je přípravná fáze, kdy vlastně materiál, který obdržíme z Akademie věd, musíme navázat na náš přístroj a zamíchat do papíroviny,“ popsal technolog Aleš Nehyba.



Některé bakterie mohou podle studií přežít na papíru i dvacet let. I ty nejodolnější dokáže práškové plnivo v antivirovém papíru zlikvidovat. "Mělo by to být v řádu let, kdy by vlastně papír měl tu anticovidovost vykazovat,“ řekla výrobní ředitelka firmy SPM Eva Kodešová Kinařová.



Účinnost papíru teď ověřují německé laboratoře. Papírna už teď registruje poptávky z Ruska, Německa nebo Číny a počítá s výrobou okolo dvaceti až padesáti tisíc tun speciálního papíru ročně.