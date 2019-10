Cestující čeká velká změna! Jízdenky Českých drah si už jen tak nekoupíte

Jihomoravský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský kraj podepsaly s Českými drahami novou smlouvy. Ta drahám zakazuje od prosince vydávat cestujícím jízdenky podle tarifu TR10. Nově budou v těchto krajích platit jen jízdenky zakoupené podle krajského tarifu. V Plzeňském a Libereckém kraji budete moci využít oba tarify.

Chaos by mohl nastat například při cestě z Jihomoravského kraje do jiného, který bude jízdenky ČD stále akceptovat. Na to jsou však kraje připravené. Budou totiž akceptovat tarif Českých drah u cestujících přijíždějících z jiných krajů. Pokud pojedete například z Prahy do Ústí s přestupem, postačí vám pouze jedna jízdenka. Druhou si už nebudete muset kupovat.

Jedna jízdenka má i své výhody. "Cestující může využít všechny dopravní prostředky integrovaných dopravců. Přestup mezi příměstskými autobusy, městskou hromadnou dopravou, osobními a spěšnými vlaky, rychlíky a rychlíkem R8 dopravce RegioJet," uvedla pro lidovky.cz Eva Knajblová, mluvčí Olomouckého kraje.

Problémy mohou nastat také při koupi jízdenky na pokladnách nebo v e-shopu ČD. Zde cestující jízdenku nepořídí vůbec. Pořídit ji ale mohou na nádražích, ve vlaku nebo například v internetovém obchodě provozovaném daným krajem.

Změna se bude týkat pouze osobních a spěšných vlaků, které si kraje objednávají. Do expresů nebo rychlíků si jízdenku normálně pořídíte. "Chceme mít plnou kontrolu nad tarifem, jeho úpravami a výběrem jízdného v námi objednávaných vlacích," vysvětlila Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje. Stejný názor zastávají i ostatní kraje.

Pokud vlastníte In Kartu, což je slevový průkaz ČD, uvnitř kraje ji využít nemůžete. "Pokud zákazník In Kartu s některou naší aplikací nebude kvůli změně pravidel využívat, poměrnou částku mu za nevyužité období vrátíme," vzkázala cestujícím mluvčí ČD Vanda Rajnochová. In Kartu však mohou cestující použít při jízdě mezi kraji.