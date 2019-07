Cestující první třídy byli v šoku! Ve vlaku si neměli ani kam sednout

V neděli se lidé vraceli domů z víkendu a využili k tomu cestu vlakem. Mezi nimi byl i známý ekonom Lukáš Kovanda. Toho překvapilo, že se první třída, déo které si koupil lístek, zaplnila tak, že lidé seděli namačkaní na zemi.

"Ten pocit, že člověk z daní přispívá na to, aby si nesedl ani v první třídě. Vlastně to není jen pocit, to je realita dotačního populismu," uvedl Kovanda na svém twitteru.

Ten pocit... e lovk z dan pispv na to, aby si nesedl ani v 1. td.



Vlastn to nen jen pocit, to je realita dotanho populismu. pic.twitter.com/doP1JFnzo6 — Luk Kovanda (@LukasKovanda) 7. ervence 2019

Souhlasili s ním i další lidé. "Takhle v ČR vypadá první třída? Pardon, ale to je třetí třída v Číně," napsal jeden z uživatelů pod příspěvek. "Zrovna dneska jsem zírala v EC na cestě z Brna. Sama jsem měla místenku, takže v pohodě, ale představa, že zaplatím za první třídu a sedím na zemi…nechápu, jak můžou prodat víc jízdenek, než kolik je sedadel," přidali se další.

Vlakem jel Kovanda odpoledne z Olomoucka do Prahy. Zaplnění první třídy se některým cestujícím nelíbilo a řešil to s nimi i personál. "Průvodčí řekl, že ti lidé, co sedí v uličkách, jsou z druhé třídy. Lidé se tak promíchávali," popsal Kovanda situaci pro TN.cz.

České dráhy uvedly, že se jedná o běžný postup, když je cestujících hodně, aby jim bylo umožněno dostat se tam, kam potřebují. "Možné to je, když je vlak zaplněný a pokud to povolí personál. Řeší se to podle situace na místě," řekl portálu TN.cz Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah.

Většina vlaků nemá povinnou rezervaci místa, není potřeba si pořídit místenku. Pokud však chcete mít jistotu, že budete sedět na sedadle, můžete si místenku pořídit při nákupu jízdenky. Výjimkou jsou vlaky SuperCity, kde je místenka povinná.

Pokud je vlak přeplněný a cestující první třídy si nemají kam sednout, mohou pak požadovat po Českých dráhách kompenzaci. Obrátit se mohou lidé na průvodčího, telefonní linku 221 111 122 nebo email info@cd.cz. Cestující mají právo na jednorázové odškodnění ve výši 30 Kč, informovaly České dráhy na svém webu.