Chci svým dětem dopřát to, co jsme my neměli, říká maminka

Lenka Šťastná je pyšná maminka tří kluků (10, 9 let a 4 měsíce), která se s manželem rozhodla nic nepodcenit a všem synům šetří na jejich budoucnost. „Počítáme s tím, že děti budou chtít jít časem na nějakou školu, zařídit si vlastní bydlení nebo odejít studovat do ciziny, a proto jsme jim začali spořit už od malička, protože my jsme tuhle možnost neměli“ vysvětluje Lenka.