Chlapec s tetanem je na tom lépe. Může mít doživotní následky

Případ chlapce (3) z jižní Moravy, kterého matka odmítá očkovat a on se nakazil nebezpečným tetanem, vzbudil obavy z tohoto onemocnění. Bakterie tetanu jsou celosvětově rozšířené v půdě a spolehlivou ochranou je právě jedině očkování. Díky tomu se v Česku za posledních deset let vyskytly pouze tři případy.

Příznaky onemocnění jsou křeče a ztráta koordinace svalových pohybů. Nejprve nastávají bolesti při otevírání úst. Postupně se ale svalové napětí zvyšuje i na krk a další svaly. Nebezpečné je ochabnutí dýchacích svalů, které může vést k udušení.

Onemocnění může mít i fatální následky. „U těch, kteří tuto nemoc zvládnou, bývají následky nervosvalového původu, poruchy chůze a podobně,“ uvedla lékařka Eva Pernicová z Centra očkování a cestovní medicíny. Od roku 2010 zaznamenali lékaři pouze dva případy.

Brněnský chlapeček je tedy třetí. Podle lékařů Fakultní nemocnice v Brně se ale onemocnění podařilo zachytit a pacient na tom nyní už lépe. „Je ve stabilizovaném stavu s dobrou prognózou do budoucna,“ uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

V Česku patří tetanus mezi povinná očkování. Je potřeba ho obnovovat každých 15 let. U osob nad 60 let pak v intervalu do 10 let od předchozí dávky. Preventivní očkování je plně hrazeno pojišťovnami. Existují i kombinované vakcíny chránící před více nemocemi (tetanus, černý kašel, záškrt), které si ale pacient musí doplácet.

Pokud rodiče odmítají očkování, hrozí jim pokuta až 10 tisíc korun. Stížnostmi odpíračů očkování se v minulosti zabýval i Ústavní soud. Z povinnosti očkovat děti je ale nevyvázal.





